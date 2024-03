Involtini di pollo impanati e cotti al forno | la panatura è croccantissima!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 marzo 2024) Hanno una crosticina croccante e un interno morbido e filante, grazia alle presenza del formaggio! Possiamo scegliere la qualità che preferiamo, purché a pasta filata: scamorza, provola, ma anche fontina, emmental. Per ottenere una resa perfetta, scegliamo le fettine sottilissime die facciamoci affettare anche il prosciutto finemente, sarà più facile arrotolarli e cuoceranno prima. Cuociono in, non sono fritti! Risultano quindi più leggeri e digeribili, ma ugualmente appaganti! Sono perfetti accompagnati da un piatto di patate o da un’insalata e in men che non si dica, risolveremo una cena in famiglia, accontentando tutti. Ma le più felici saremo noi, per prepararli impiegheremo pochissimo tempo e la soddisfazione sarà grande: spariranno dalla nostra vista alla velocità della luce, tanto sono saporiti e invitanti. Che ne dite di cucinare ...