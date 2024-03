Inter | una vittoria diversa | Inzaghi trionfa ancora con le seconde linee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano – Unache allena a soffrire, non troppo ma quanto basta per non sentirsi eccessivamente (e dannosamente) superiori. La dodicesima consecutiva dell'tra campionato, Supercoppa Italiana e Champions League arriva contro l'ultima avversaria che aveva fermato la capolista della Serie A, a fine dicembre. Nel 2024, invece, restano i soli successi, questo di misura contro il Genoa a seguito di quattro gare vinte con quattro reti di scarto. Tre punti che l'centra accendendosi due volte in pochi minuti dopo un avvio meno brillante del solito, a conferma di quanto i rossoblu risultino un cliente fastidioso. Gilardino la ingarbuglia finché non sale in cattedra la qualità ritrovata di Alexis Sanchez, al terzo assist di fila dopo Lecce e Atalanta. Sarebbero quattro se Barella non mancasse il raddoppio, ma è una palla che ...