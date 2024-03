(Di martedì 5 marzo 2024) Yann, portiere dell', commenta ai microfoni di Sky la vittoria dei nerazzurri per 2-1 contro il Genoa, nella 27esima giornata...

Sommer stavolta non è riuscito a tenere la porta inviolata in Inter -Genoa, ma va lo stesso a parlare nelle Inter viste. Lo ha appena fatto nella diretta di ... (inter-news)

A San Siro è in corso una nuova festa per l’Inter. Dopo la vittoria nerazzurra sul Genoa Yan Sommer risponde alle domande dei giornalisti. OBIETTIVO – Con ... (inter-news)

L'Inter soffre ma passa 2-1 col Genoa: ora in fuga a +15 sulla Juve: Al minuto 54 Johan Vasquez riaccende le speranze dei suoi: dopo una respinta si avventa sul pallone al limite e con una fantastica volée manda il pallone in buca d'angolo, imprendibile per Sommer. I ...tuttonapoli

Inter, Sommer: 'Non contenti per la prestazione, sullo scudetto...': Yann Sommer, portiere dell`Inter, commenta ai microfoni di Sky la vittoria dei nerazzurri per 2-1 contro il Genoa, nella 27esima giornata di Serie A. Con questo.calciomercato

Inter contro il Genoa arrivano altri tre punti: L’Inter, pur soffrendo, continua a far bottino di punti. Contro il Genoa arriva la dodicesima vittoria consecutiva nel 2024. Grifoni battuti per 2 a 1 grazie al primo gol in campionato di Asllani e ...momentidicalcio

Inter-Genoa 2-1, gol di Asllani e Sanchez: Inzaghi ipoteca scudetto: Sommer respinge il colpo di testa di Retegui e Gudmundsson non trova il tap-in. Dopo il pericolo scampato, l'Inter sfonda. Barella taglia il campo per Sanchez, palla illuminante per Asllani libero ...adnkronos

Vittoria Inter: 2-1 sul Genoa con focus difensivo: Nella 27ª giornata del campionato di Serie A 2023/24, l’Inter ha ottenuto una vittoria di misura, 2-1, contro un Genoa combattivo. Questo risultato, pur consolidando il primato nerazzurro, rivela una ...soveratonews