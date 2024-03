Inter Henry | «Se incontri Inzaghi in coppa sono guai»

(Di martedì 5 marzo 2024) Le parole di Thierrysu Simone, tecnico dell’: «Lo seguo dai tempi della Lazio, mi piace come fa giocare le punte» Ospite di Sky Sport UK, Thierryha elogiato il tecnico dell’Simone. Di seguito le sue parole. «Simone, lo seguo da tantissimo tempo, fin dai tempi della Lazio. Se loin una partita disei nei, come ha dimostrato la partita contro il Manchester City che ha avuto difficoltà col suo 3-5-2. Quello di Conte secondo me è più un 3-4-3, mentre a me piace tantissimo veder giocare in quel modo con due punte centrali. C’è Lautaro che viene incontro e Thuram che va profondo…». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Thierry Henry fa una lezione di calcio sull'Inter di Simone Inzaghi spiegando in che modo sia al momento la squadra più temuta in Europa: "Così ti mette nei ... (fanpage)

Dell' Inter e di Inzaghi si parla in Italia e in tutta Europa. La squadra che sta riscrivendo tutti i record della nostra Serie A infatti... (calciomercato)

Fantacalcio, i 10 giocatori che hanno segnato più gol dalla panchina: che derby in vetta!: Al fantacalcio, lo sappiamo, la statistica che balza maggiormente ai nostri occhi in fase di valutazione di un giocatore è quella dei gol, o detta in termini fantacalcistici “dei +3”. Nella stagione 2 ...calciodangolo

Serie A, risultati e classifica dopo la ventisettesima giornata: in coda è vera e propria bagarre: Ventisettesima giornata del campionato di serie A 2023-2024 che si è chiusa con la vittoria dell'Inter sul Genoa, in coda è crisi per il Sassuolo, tante squadre coinvolte per evitare la B.tuttoreggina

All’estero l’Inter fa paura, Henry: “Se li incontri sei nei guai”: Chi è rimasto colpito dalla qualità e quantità di calcio offensivo prodotta di partita in partita dall’Inter di Inzaghi, è Thierry Henry. L’ex attaccante francese, ai microfoni di Sky Sports, ha messo ...passioneinter