Inter-Genoa | tre punti sofferti! Ma ora +15 | Inter Chat LIVE

La squadra allenata da Simone Inzaghi passa anche l'esame, in una sfida tutt'altro che facile per i nerazzurri che vincono 2-1 grazie alla prima rete di Kristjan Asllani e al gol di Alexis Sanchez. Giornata di riposo concesso a tutto il gruppo da parte del mister, con ...

Ancora un arbitraggio non positivo in Serie A e questa volta Rocchi è costretto ad intervenire anche nei confronti di Ayroldi. La Serie A a livello di ... (rompipallone)

Il fischietto di Molfetta pagherà con uno o due turni in panchina l'errata valutazione sul rigore concesso per l'intervento di Frendrup su Barella (ilgiornale)

Giovanni Ayroldi fermato dopo l’errore in Inter-Genoa di ieri sera. Quello di Molfetta non è l’unico arbitro appiedato dopo l’ultimo turno del campionato di ... (noinotizie)

Rinnovo Jovic, Ibrahimovic convoca Ramadani: le ultime: Rinnovo Jovic, Ibrahimovic convoca Ramadani: le ultime I prossimi mesi in casa rossonera saranno decisivi per definire una volta per tutte il futuro dell’attaccante serbo ex Fiorentina, 8 gol finora i ...sportcafe24

Jacobelli: "L'Inter è tra le più forti in Europa. Ora deve solo gestire l'enorme vantaggio in campionato": "Un commento sulla prestazione dell'Inter "Oggi come oggi questa è una delle squadre più forti d'Europa. Miglior attacco, miglior difesa e con grande disinvoltura si libera degli ostacoli che ha ...tuttojuve

Genoa, Zangrillo attacca: 'Rigore su Barella Arbitro ingannato da giocatori che piroettano come pagliacci': Non si placano le polemiche dopo Inter-Genoa e il rigore assegnato a Barella per l`Intervento di Frendrup. Un errore che porterà anche allo stop per l`arbitro.calciomercato