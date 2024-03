Inter-Genoa risultato 2-1 | in gol Asllani | Sanchez su rigore contestatoe Vasquez

L’Inter di Simone Inzaghi vince in casa contro il Genoa 2-1, nella gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito la foto GALLERY di ... (inter-news)

L’Inter vince soffrendo contro il Genoa con il risultato di 2-1. Alexis Sanchez è il migliore in campo, Denzel Dumfries ed un altro non brillano. Le pagelle ... (inter-news)

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'Inter batte il Genoa per 2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A e compie un ... (dayitalianews)