Inter Genoa | presente anche Palladino Il retroscena

Il fischietto di Molfetta pagherà con uno o due turni in panchina l'errata valutazione sul rigore concesso per l'intervento di Frendrup su Barella (ilgiornale)

Giovanni Ayroldi fermato dopo l’errore in Inter-Genoa di ieri sera. Quello di Molfetta non è l’unico arbitro appiedato dopo l’ultimo turno del campionato di ... (noinotizie)

Alexis Sanchez ha segnato il suo primo gol in campionato in Inter-Genoa . Il cileno ha brillato contro il grifone e ha deciso il match, il premio dal profilo ... (inter-news)

Pres. Genoa attacca Barella e Inzaghi: “Fanno piroette e importunano il 4º uomo”: Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ieri sera ha abbandonato San Siro dopo il rigore assegnato all'Inter per il momentaneo 2-0. Intervenuto a Rai Radio 1 durante Un giorno da pecora, Zangrillo ha ...tuttonapoli

Furioso per il rigore: ha lasciato San Siro prima della fine: L’episodio è avvenuto attorno al minuto 38 di gioco di Inter-Genoa, match in cui non è passata inosservata la pessima direzione arbitrale di Ayroldi Si è concluso 2-1 in favore dell’Inter il posticipo ...interlive

Ancora un “errore” shock a favore dell’Inter: sarà fermato l’arbitro, situazione grottesca: Analizziamo l’errore arbitrale nel match Inter-Genoa che ha portato alla pausa per Giovanni Ayroldi e sollevato questioni sul ruolo del VAR. Il calcio italiano è nuovamente al centro delle discussioni ...newsmondo