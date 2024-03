Inter-Genoa 2-1 | Sanchez il migliore! In due sotto il 6 | pagelle ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)2-1. I nerazzurri hanno trovato ieri sera la dodicesima vittoria di fila stagionale volando a +15 sulla Juventus. Lerealizzate dal Corriere dello Sport. LE? L’fa 12 in campionato e +15 sulla Juventus seconda. Insomma, la strada verso la seconda stella è tracciata. La squadra di Simone Inzaghi, pur soffrendo, riesce a battere il2-1 incanalando il dodicesimo successo consecutivo stagionale, il nono in campionato. Il Corriere dello Sport ha stilato ledi2-1. Ilè Alexiscon 7: confeziona l’assist ad Asllani e poi trasforma il rigore del momentaneo 2-0. Mezzo punto in meno per lo stesso albanese, così come per Sommer, Carlos ...