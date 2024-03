Inter-Genoa 2-1 | pagelle | Sanchez illuminante 8 | due bocciati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024) L’vince soffrendo contro ilcon il risultato di 2-1. Alexisè il migliore in campo, Denzel Dumfries ed un altro non brillano. Ledella partita di San Siro. YANN SOMMER 6.5 – Retegui frega Pavard, ma non lui. Colpo di reni incredibile in area piccola sulla palla schiacciata dall’attaccante. Sempre decisivo.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 5.5 – Dorme forse un po’ troppo nel primo tempo. Sbaglia in impostazione e si perde Retegui in maniera ingenua. Da rivedere la sua prestazione. – dal 73? YANN BISSECK 6 – Fa meglio di Pavard, la sua fisicità è fondamentale sulle palle alte e nel mezzo delle mischie in area di rigore. STEFAN DE VRIJ 6.5 – Domina come sempre, è invalicabile anche in uno contro uno su Gudmunsson a fine primo ...