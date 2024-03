Inter-Genoa 2-1 | nerazzurri le mani sullo scudetto

L’ex arbitro Saccani ha fatto la moviola di Inter-Genoa, individuando in particolare tre episodi. In uno, si parla di ammonizione forzata. MOVIOLA ? ... (inter-news)

Gilardino non sbotta né attacca il direttore di gara in diretta tv. Però quell'immagine gli ronza in testa, gli lascia un groppo in gola e la convinzione di ... (fanpage)

Inter-Genoa, Gilardino: “Rigore molto dubbio, nostro secondo tempo importante, Inter in difficoltà”: Potevamo gestire meglio nel primo tempo ma nel secondo siamo riusciti a prendere in mano la partita con personalità, con coraggio, abbiamo messo in difficoltà l’Inter.” Come l’Inter ...itasportpress

L’Inter supera il Genoa 2-1 e vola a +15 sulla Juventus: Inter Genoa 2-1. Nonostante un pò di sofferenza in più del previsto, l’Inter batte anche il Genoa e mette le mani sul 20 scudetto della propria storia salendo a +15 in vetta sulla Juventus seconda.metronews

Inter-Genoa, Inzaghi: “Noi come la Red Bull solo grazie al lavoro. Sul rigore…”: Inter-Genoa, le parole di Simone Inzaghi nel post gara. Con il successo rimediato questa sera a San Siro nel monday night della ventisettesima giornata di Serie A, i nerazzurri battono la squadra di ...tag24

Inzaghi: "Inter come la Red Bull. Non bisogna mollare niente": MILANO - Felice ma anche concentrato sul presente. Simone Inzaghi si gode il successo dell'Inter contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo messo 15 punti tra noi e la Juventus in 33 giorni, ...corrieredellosport

Inter-Genoa, Inzaghi: "Non bisogna mollare perché c'è anche la Champions": Una marcia verso lo Scudetto che non si arresta, Simone Inzaghi commenta la vittoria sul Genoa e più in generale la sua squadra ... siamo stati bravi ma dobbiamo guardare solo avanti". Un'Inter che ...sport.sky