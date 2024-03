Inter-Genoa 2-1 | Gilardino | “Prova di coraggio e personalità Il rigore? Parecchi dubbi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) “Unadi grandeda parte dei miei ragazzi. Abbiamo fatto un secondo tempo molto importante: ci dispiace, però abbiamopretato questa partita nel migliore dei modi. È normale che poi gli episodi incidano, c’è rammarico per questo, ma i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra forte”. Così Alberto, allenatore del, analizza la sconfitta per 2-1 contro l’ai microfoni di Sky Sport. “Nel primo tempo potevamo gestire alcune situazioni in maniera diversa con più lucidità, mentre nel secondo abbiamo preso in mano la partita mettendo in difficoltà l’”, aggiunge. Polemiche anche sul calcio diche ha dato poi il 2-0 ai nerazzurri. Sul fischio, il tecnico dei rossoblù dice la ...