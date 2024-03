Inseguimento sull’Aurelia | presa la ‘banda dei supermercati’

(Di martedì 5 marzo 2024) Orbetello, 5 marzo 2024 –sulla superstrada Aurelia all’altezza di Orbetello (Grosseto). Dopo la fuga a folle velocità i carabinieri sono riusciti a bloccare tre uomini ritenuti responsabili di almeno tre furti nei supermercati di nelle zone di Capalbio, Albinia e Orbetello. Fine corsa per la cosiddetta “banda dei supermercati” che stava fuggendo verso il Lazio. Dopo la fuga, i carabinieri hanno arrestato i tre uomini. La refurtiva sottratta nei supermercati è stata recuperata e resa successivamente ai legittimi proprietari.

