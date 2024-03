Insegnamento della sicurezza sul lavoro | sarà inserito nell’educazione civica La proposta di Legge passa al Senato

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladiintroduce le conoscenze di base in materia dinei luoghi dinell'ambito delle linee guida per l'dell'educazione. Con 121 voti a favore, un solo voto contrario e 68 astensioni, principalmente dalle file dell'opposizione, laè stata approvata alla Camera e adessoal. L'articolo .

Come abbiamo evidenziato in un nostro precedente articolo ha preso avvio la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime ... (orizzontescuola)

‘Rimuovere gli ostacoli’ è l’avviso , da oggi on line, rivolto agli Istituti Comprensivi e ai CPIA di Roma Capitale per realizzare interventi d’inclusione a ... (italiasera)

“Bisogna Ripensare completamente l’insegnamento della musica a scuola. Le dico cosa non serve e fa soltanto danni: il solfeggio per imparare a suonare uno ... (orizzontescuola)

La proposta di Legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l' Insegnamento ... (orizzontescuola)

Concorso straordinario insegnanti religione cattolica: ecco Decreto, requisiti, programmi e tabelle punteggi. Contributo di 50 euro per partecipare: abbiano svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole ...orizzontescuola

Di Cesare, 'sconcertata per attacchi, lontana da violenza': "Sono stupita e sconcertata per la tempesta che si è sollevata. Leggo dichiarazioni di ministri che mi stigmatizzano con parole molto pesanti. Sono sempre stata lontana da ogni forma di violenza. Lo t ...ansa

Insegnamento in Spagna: il focus di Titolispagna: Per gli aspiranti docenti che vogliono ottenere l’abilitazione all’Insegnamento esiste una via veloce, sicura e pienamente legale: il Master Universitario en Profesorado spagnolo, infatti, rappresenta ...italiaoggi