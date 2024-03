Inni al duce e saluti romani | virale il video dei tifosi laziali in trasferta

(Di martedì 5 marzo 2024)della Lazio nella bufera dopo la diffusione di unin cui si vedono alcune decine di sostenitori biancocelesti inneggiare alcon tanto di. È successo a Monaco in occasione di unaper la partita di Champions League contro il Bayern, più precisamente nella...

Il titolare del ristorante a Ferrara in cui si è tenuta la cena in cui ci sarebbero stati Inni al Duce e frasi razziste ha raccontato cosa è successo (notizie.virgilio)

Saluti nazisti, arrestato ultrà della Lazio in Germania: Intonati Inni a Mussolini nella birreria di Monaco nota per avere ospitato i comizi di Hitler - Spunta anche un altro video vergognoso (ma girato dai tifosi della Roma), con frasi antisemite ...rsi.ch

Ultrà laziali in trasferta a Monaco: Inni al duce e saluti romani nella birreria “cara” a Hitler: Alcune decine di tifosi della Lazio in trasferta a Monaco per la partita di Champions League contro il Bayern hanno intonato Inni fascisti e anche un coro 'duce duce', accompagnato da ...leggo

Tifosi della Lazio inneggiano al duce nella birreria dove Hitler fondò il partito nazista: Alla Hofbräuhaus i supporter biancocelesti hanno intonato vari cori, tra cui anche Inni fascisti. Come si vede in questo video, hanno fatto saluti romani e gridato: “duce, duce, duce”.rainews