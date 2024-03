Infrastrutture | Pedemontana lombarda | al via tavolo con Arpa | istituzioni e associazioni

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Questa è un'infrastruttura tra le più basse come pedaggi, fra le tratte autostradali di recente costruzione e non già ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Questa è un'infrastruttura tra le più basse come pedaggi, fra le tratte autostradali di recente costruzione e non già ... (iltempo)

Pedemontana: l’incertezza che avanza: Cantieri di Tratta C e B2 attesi per giugno. Comitati e associazioni hanno incontrato il sindaco di Arcore per parlare di compensazioni e viabilità della fase di cantiere.mbnews

SS 256, cantieri irregolari sulla Pedemontana: 6000 euro di sanzioni e una sospensione delle attività: Nei giorni scorsi sono stati controllati alcuni cantieri stradali posti lungo la nuova SS 256, destinata alla realizzazione della Pedemontana, nei territori dei comuni di Camerino, Castelraimondo e ...corriereadriatico

Controlli nei cantieri della Pedemontana, 6000 euro di sanzioni e anche una sospensione dei lavori: 1' di lettura 05/03/2024 - La Polizia Stradale di Macerata, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture ... alla ...viverecamerino