Infortunio sul lavoro | lastra di vetro si rompe e lo ferisce a una gamba

(Di martedì 5 marzo 2024) Vallefoglia, 5 marzo 2024 – Un taglio importante a una, la destra, a causa di unadiche gli si è rotta mentre la stava manovrando in un reparto di produzione. L’incidente sulè successo questa mattina intorno alle ore 11 in una ditta di Montecchio, nel comune di Vallefoglia. Il ferito è un 60enne del posto, che lavora da molti anni nella ditta. E’ stato subito soccorso dai colleghi preposti, che erano vicini a lui ed appena hanno visto l’incidente hanno allertato il 118. Successivamente è stata chiamata anche l’eliambulanza, che ha trasportato il 60enne all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto gli ispettori deldell’Asur, per i rilievi del caso. L’uomo non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita.

