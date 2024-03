Infortunio Berardi | l’esito dell’operazione al tendine d’Achille

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha voluto commentare così il momento della squadra e sull’Infortunio di Berardi Giovanni Carnevali ha ... (calcionews24)

E’ un momento drammatico in casa Sassuolo sotto l’aspetto sportivo per la situazione di classifica e umano dopo il gravissimo infortunio dell’attaccante ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Come se non bastasse la sconfitta nello scontro diretto contro il Verona, arriva un’altra bruttissima notizia per il Sassuolo. Domenico ... (seriea24)

Stagione finita! Salta anche gli Europei Come se non bastasse la sconfitta nello scontro diretto contro il Verona, arriva un'altra bruttissima notizia per il ... (sbircialanotizia)

Domenico Berardi è uscito dal campo in lacrime ieri, durante la partita tra Verona e Sassuolo, terminata 1-0, a causa di un brutto infortunio. Un brutta ... (calcioweb.eu)