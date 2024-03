Indovina chi viene a cena? Quattro banchieri hanno ideato un evento tra sconosciuti che è sempre sold out

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 5 marzo 2024) Dei torinesi si dice che siano “falsi e cortesi”. Eppure,impiegati di banca di Torino,voluto sovvertire questa credenza dando vita a unsocial-gastronomico che più sincero non ce n’è. Stiamo parlando dell’Eat&Meet de Il Cucinino che si tiene ogni mercoledì del mese nel capoluogo piemontese e chiama a raccolta tutte le persone sole, di ogni età, chevoglia di socializzare davanti a un bicchiere di vino e un buon piatto. «Il nostronon è unadi dating», chiarisce subito Marco Rocco, «nasce principalmente per fare amicizia. Vorremmo dimostrare che lo stereotipo del torinese chiuso, freddo, non è così». Eat&Meet de Il Cucinino: com’è il format L’è nato nel 2023 con un mercoledì sperimentale, ma la richiesta è stata ...