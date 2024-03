Incrocio da sistemare in località Fornace Soldi dal ministero

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Comune di Terranova punta sui circa 150mila euro che, attraverso ildelle Infrastrutture, garantisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni. L’amministrazione municipale ha quindi individuato, dopo un sopralluogo su alcune zone del paese, la priorità nel rifacimento dell’intersezione stradale a raso tra via IV Novembre e via Brera, inFornaci. Saranno completamente rifatti il manto stradale e la segnaletica orizzontale mentre saranno collocati attraversamenti pedonali rialzati, su segnalazione anche di alcuni residenti, ed un nuovo stallo per lo scuolabus.

