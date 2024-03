’Incontro’ di Francesco Guccini Il tempo vince anche la nostalgia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) E correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei, la tristezza poi ci avvolse come miele per ilscivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città già nostra e ora straniera e incredibile e fredda: come un istante “dejà vu“, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia... Auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevan nuovi eroi, dieci anni da narrare l’uno all’altro, ma le frasi rimanevan dentro in noi: “cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi, ti ho scritto è un anno, mi han detto che eri ancor via“. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color. E le frasi, quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo ildietro a noi, per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri, i soprammobili ed i suoi. Sembra di vederlo, in ...