Incidenti sul lavoro | un impatto da 370 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Oltre mezzo milione di denunce di infortuni sulin un anno. Sono quelle (585.356, per la precisione) presentate nel corso del 2023 all’Inail. Considerando anche domeniche e festivi, quando tanti lavoratori di svariati settori sono comunque in servizio, la media registrata su tutto il territorio nazionale parla dunque di oltre 1.600 casi al giorno, ovviamente (e per fortuna) non tutti gravi. Il numero è altissimo e, nonostante il calo del 16,1% rispetto al 2022, testimonia un fenomeno decisamente preoccupante. I settori più a rischio Pur in un contesto di generale riduzione, ci sono poi comparti nel quale i numeri sono andati in controtendenza, registrando purtroppo significativi aumenti. Su tutti spicca l’ambito manifatturiero, all’interno del quale ricadono per esempio i settori legati alla lavorazione delle bevande (24,9%), alla fabbricazione di autoveicoli ...