Incidente sul lavoro | precipita all’interno di un capannone e muore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Reggio Emilia, 5 marzo 2024 - Infortunio mortale sulnella zona artigianale di Mancasale. L'è avvenuto intorno alle 14 quando un uomo èto da diversi metri all'interno di undell'azienda Reggio Ponteggi, in via Calvi di Coenzo. La vittima, di origine egiziana, è deceduto sul colpo. Sul posto gli uomini della questura, polizia locale, vigili del fuoco e personale della medicina deldell'Ausl di Reggio per ricostruire la dinamica.