Inchiesta sul dossieraggio | spiato anche monsignor D' Ercole

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - Tra le vittime dei presunti accessi abusivi effettuati dal finanziere Pasquale Striano c'èGiovanni D', volto familiare al grande pubblico per avere condotto per una ventina d'anni sulla Rai, fino al 2019, programmi religiosi come 'Prossimo tuo', 'Millenium' e 'Sulla via di Damasco'. Nel 2020 si dimise dalla carica di vescovo di Ascoli di Piceno e si ritirò in un monastero in Marocco. E' tornato in Italia all'inizio del 2021 e mantiene un costante contatto coi suoi fedeli sui social. Il presunto spionaggio da parte di Striano risale al 20 gennaio 2020. Gli inquirenti scrivono di "accesso abusivo alla banca dati SIVA sul portale analisti per individuare la presenza di operazioni sospette nei confronti di Giovanni D'". A ottobre di quell'anno la decisione di dimettersi dopo le polemiche ...