Inchiesta Perugia | Rampelli | ' occorre stanare il mandante'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Sul dossieraggioil: chi ha commissionato un lavoro simile, usando pezzi dello Stato. Un conto è l'hackeraggio servendosi di società private, un conto è utilizzare dei servitori dello Stato infedeli per compiere atti illeciti. Se il finanziere Pasquale Striano dichiara di non aver commesso reato, significa che c'è un'che coinvolgerebbe cinquemila persone perché è lecito indagare solo in presenza di un'ipotesi di reato. È una dichiarazione paradossale e infondata . Non ha agito da solo, bisognail. Dobbiamo uscire dal paradigma per cui se un finanziere sbaglia la Guardia di Finanza è corrotta, se un magistrato commette un illecito allora la magistratura è corrotta, se un giornalista attinge da fonti illecite ...