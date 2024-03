In una scuola scritte intimidatorie contro insegnanti con l’augurio di “finire come Aldo Moro”. La Ds sporge denuncia

Una quarta Insegna nte ha spiegato a Fanpage.it di non aver ricevuto alcuno stipendio per cinque mesi : "È stato calpestato un nostro diritto ... (fanpage)

I fatti sono accaduti in una scuola media di Frosinone. A denunciare il docente di francese sono state dodici studentesse, che hanno riferito di molestie in ... (fanpage)

concorso scuola 2024 : cominceranno l'11 marzo le prove scritte per il bando di infanzia e primaria, il 13 quelle per la secondaria. I candidati sono stati ... (orizzontescuola)

Castellalto, al via la progettazione della scuola dell’infanzia: Circa un terzo sono già in progettazione. “La ricostruzione di scuole sicure è una priorità per la Struttura commissariale e per il Governo – spiega il Commissario Castelli -. Lo sblocco degli Accordi ...ekuonews

All'Istituto comprensivo Valle del Velino è in pieno svolgimento il progetto del corso di scacchi: In programma dodici incontri, sotto la guida di istruttori dell’Associazione scacchistica dilettantistica reatina, che da anni promuove corsi nelle scuole di tutta la provincia ... nella progressiva ...ilmessaggero

scuola: la beffa dei prof di sostegno. “Ultra-specializzati e poi inesorabilmente precari”: La Cgil: “Una situazione assurda, anche perché c’è sempre più bisogno di prof di sostegno”. Pochi i posti previsti nei corsi obbligatori rispetto alle necessità. E il posto fisso resta un miraggio ...lanazione