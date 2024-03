In Trentino gli orsi pericolosi potranno essere abbattuti

Manifestazione pro-Orsi in Trentino: Dopo i manganelli a Pisa e a Firenze, l’ondata di repressione del dissenso arriva anche a Trento con misure restrittive e ... (italiasera)

Per Oipa il problema è che “la giunta Fugatti continua a non mettere in campo alcuna azione di prevenzione per una serena convivenza tra i grandi carnivori, ... (repubblica)

AGI - Dopo la sconcertante uccisione, immotivata ed evitabile, dell'orso Sonny-M90, un numeroso gruppo di animalisti, guidati dall'Associazione Animalisti ... (agi)

Trentino, chiude il figlio di 4 anni in auto mentre va a sciare: denunciata per abbandono di minore Ha chiuso in auto il figlio di quattro anni per andare a ... (tpi)

Una Madre 40enne è accusata di abbandono di minore dopo aver chiuso in auto il figlio di 4 anni per andare a sciare (notizie.virgilio)