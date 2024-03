In preghiera per la pace e la riconciliazione | nelle Cet ritorna la «24 ore per il Signore»

(Di martedì 5 marzo 2024) L’INIZIATIVA. «Camminare in una vita nuova» è il tema dell’undicesima edizione: venerdì 8 marzo e sabato 9 apertura straordinaria di chiese e santuari in ogni Comunità ecclesiale territoriale. Ecco il programma.

L'idea ironica nata su Facebook 'per salvare il matrimonio' della coppia Un'ironica 'veglia di preghiera' di 48 ore per salvare il matrimonio in crisi dei ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un'ironica 'veglia di preghiera' di 48 ore per salvare il matrimonio in crisi dei loro beniamini, Chiara Ferragni e Fedez. Un'idea scherzosa, una ... (periodicodaily)

Una delle forme di Preghiera più potenti sono le novene. La festa Maria na di oggi ne è una straordinaria testimonianza. Siamo in Spagna, Maria è venerata come ... (lalucedimaria)

Domani pomeriggio i funerali di padre Paolino Tomaino: Per espressa volontà della famiglia ... Tutti voi siete stati vicini a padre Paolino e lo sarete ancora con la vostra preghiera perché il tempo di andare in pensione non è ancora arrivato. Ogni giorno ...lameziainforma

Monsignor Maniago a Gimigliano per ricordare il ritorno del quadro rubato dai Francesi: Maria torna perché per aiutarci a far bene la Quaresima ... Maria è al fianco nostro e con la sua preghiera mette ali alla nostra preghiera. Gesù ci aspetta ed è pronto una volta di più ad ...infooggi

Tre gruppi corali uniscono le forze: Un grande appuntamento con la musica. E’ quello programmato per domani sera dalle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Rosolina. Si tratta di “preghiera in canto”: quattro importanti cori del Polesine ...polesine24