In fuga all’estero senza il consenso dell’altro genitore | mamma 37enne condannata

La donna , partita da Montefusco, in provincia di Avellino, è stata rintracciata dai carabinieri in provincia di Arezzo, in Toscana, dopo la segnalazione del ... (fanpage)

Germania, fuga di dati su Russia e Ucraina in call tra ufficiali dell’Aviazione: Berlino, 5 mar. (askanews) – I sistemi di comunicazione militari tedeschi non sono stati violati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Boris Pistorius, commentando la registrazione audio di una ...askanews

Haiti, la capitale Port-au-Prince è nel caos: evasioni di massa, scontri all’aeroporto e migliaia di persone in fuga: Gruppi di criminali pesantemente armati hanno provato ieri a prendere il controllo del principale aeroporto internazionale di Haiti, scatenando uno scontro a fuoco con la polizia e l’esercito e ...tpi

fuga di gas in voa: Una fuga di gas in un appartamento e due ragazzi intossicati trasportati al Gemelli di Roma. È stata una nottata movimentata per i vigili del fuoco, intervenuti in uno stabile di via Pietro Pardi 7 ...trcgiornale