In Francia l’aborto è diventato “diritto irreversibile”

(Di martedì 5 marzo 2024) Inè appenacostituzionale. I 925 parlamentari francesi, deputati e senatori, riuniti in Congresso nella reggia di Versailles ne hanno approvato l’inserimento nella Costituzione, facendo così diventare il Paese il primo ad avere ilall’interruzione volontaria di gravidanza nella propria Carta fondamentale. 780 i voti favorevoli e appena 72 i contrari: entrambi i rami del Parlamento, l’Assemblea Nazionale e il Senato, hanno già adottato un disegno di legge che modifica l’articolo 34 della Costituzione, garantendo alle donne ila interrompere volontariamente la gravidanza. Una decisione che va assolutamente in contrapposizione con le leggi iper restrittive approvate invece in Polonia, Ungheria e in alcuni stati degli USA. Aurore Bergé, ...

