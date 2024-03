Imballaggi | raggiunta l’intesa sul nuovo regolamento Ue L’Italia spera ancora in una modifica ma è un miraggio

(Di martedì 5 marzo 2024) È stata trovata un’intesa in Europa sulla contestata proposta disul packaging e sui rifiuti dao (Ppwr). Ieri, 4 marzo, Consiglio Ue e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul provvedimento, che mira a ridurre i rifiuti dao e renderli più sostenibili. La versione finale dellascia il governo italiano soddisfatto solo a metà. «Come Italia, siamo riusciti ad attenuare l’obbligo di ricorrere al riuso quando non sussistono delle vere motivazioni ambientali», ha commentato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto. Allo stesso tempo, il titolare del Mase sostiene che «il negoziato èin corso» e, in attesa del testo definitivo, «il governo italiano continua a portare avanti con forza» la propria posizione. L’accordo raggiunto ieri ...

