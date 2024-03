Imballaggi | ok al nuovo regolamento L’Europa salva la busta di insalata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Cambia ancora ilsul packaging e sui rifiuti dio. Sil‘lavata e tagliata pronta ine gliper il take away. Ma non la plastica monouso attorno a frutta e verdura fresche se non trasformate: dovranno sparire dall‘Ue dal 2030, assieme alle singole confezioni monouso per alimenti e bevande in vendita per il consumo in bar e ristoranti. Addio dal 2030 anche ai mini shampoo e i prodotti in miniatura per i prodotti da toilette negli alberghi. L’accordo, ancora provvisorio, è il risultato di un compromesso raggiunto al termine di una trattativa estenuante fra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo. Di fatto sono state accolte molte delle disposizioni recepite dall’Assemblea di Strasburgo e che erano state valutate positivamente ...