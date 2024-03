Il voto sardo ci dice che per battere la destra serve un’Italia alternativa. Ma qui si naviga nelle nuvole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) di Paolo Bagnoli Come avviene in occasione di ogni competizione elettorale, alle analisi di quanto in effetti sia successo e delle conseguenze che ne possano scaturire, le parole inseguono le parole. In tempi di media e di dibattiti televisivi, poi, il rito finisce per complicarsi. Infatti, come ogni italiano nasconde in sé un bravo allenatore di calcio, altrettanto bravo lo è nello strologare di politica; ogni italiano, così, è tanto allenatore quanto politologo e se si sta dietro al profluvio di chiacchiere cui siamo sommersi, si finisce per perdere la strada per tornare a casa. Con ciò non è che manchino analisti seri e competenti che forniscono al lettore o all’ascoltatore il succo delle cose in modo chiaro e con le parole strettamente necessarie. L’unica a balbettare è stata l’informazione televisiva di Stato, costretta a soffocare in gola i peana preparati per celebrare ...