Il videogioco Borderlands diventa un film esagerato quanto le pistole che impugnano i suoi “eroi”

(Di martedì 5 marzo 2024) La prima cosa che colpisce del trailer di, il, atteso al cinema per agosto, è la fedeltà dimostrata al comparto grafico che ha contribuito a fare la fortuna della serie di videogame che ora cerca di portare sul grande schermo. I pochi secondi di girato fanno di tutto per rendersi indistinguibili dalle schermate di gioco e al contempo sanno di autentico. Il deserto di Pandora (sì, il pianeta si chiama come quello di Avatar, uscito nel 2009, esattamente come il primo gioco), i titoli fra le scene del trailer, il robottino Claptrap, ma soprattutto Roland e Lilith, due dei personaggi principali, sono tutti credibilissimi. Le armi, poi… Sono enormi e fanno un gran casino, esattamente come negli episodi della serie di videogame a cui sono ispirate. Un universoche non conosce ...

