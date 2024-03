(Di martedì 5 marzo 2024) Il mandato dell’avversario interrotto dopo appena venti mesiguida della città e ora le forze che si erano rassegnate a rimanere in minoranza per un quinquennio scaldano i motori e provano a fare pagare pegnomaggioranza di Lesmo Amica che aveva sostenuto Francesco Montorio, il sindaco dimissionario. Il primo a rompere gli indugi è Marco, ma più che lui, èche l’ha candidato ufficialmenteguida del Comune. L’ex primo cittadino con un’esperienza di lungo corsotesta dell’amministrazione comunale, vicesindaco dal 1993 al 2002 e sindaco dal 2002 al 2012, ci riprova. Contro l’ex grillino che si è ritirato aveva perso per una manciata di voti, soltanto 40. "E forse è proprio questo che ha fatto propendere per il mio nome – ...

Il veterano torna alla carica. Forza Italia “spiazza“ gli alleati. Desiderati prepara la rivincita: Primo nome dopo le dimissioni del sindaco Francesco Montorio della lista civica Lesmo Amica. L’ex onorevole venti mesi fa aveva perso la competizione elettorale per quaranta voti.ilgiorno

Pagina 2 | Indian Wells, il tabellone: per Sinner-Djokovic si passa per Alcaraz: Alla mezzanotte italiana si è tenuto il sorteggio del tabellone principale di Indian Wells, Masters 1000 in programma dal 6 al 17 marzo sul cemento outdoor della California. Visti i nomi dei tennisti ...tuttosport

Indian Wells, il tabellone: per Sinner-Djokovic si passa per Alcaraz: Alla mezzanotte italiana si è tenuto il sorteggio del tabellone principale di Indian Wells, Masters 1000 in programma dal 6 al 17 marzo sul cemento outdoor della California. Visti i nomi dei tennisti ...tuttosport