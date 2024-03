“Il tracciato è finanziato | ottima notizia“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Riportiamo in maniera più dettagliata l’intervento di Cia Toscana Nord relativamente all’incontro con l’assessore regionale Stefano Baccelli e il consigliere Valentina Mercanti: "Un incontro molto interessante che ci ha permesso di comprendere meglio i progetti della Regione Toscana e di far conoscere a interlocutori qualificati, come l’assessore regionale alle Infrastrutture, Baccelli, e alla consigliera Pd, Mercanti, i problemi e le necessità del comparto agricolo". "L’assessore Baccelli e la consigliera Mercanti – così il presidente Cia Toscana Nord, Luca Simoncini – ci hanno illustrato una serie di progetti molto interessanti. Riteniamo, da sempre, che una rete infrastrutturale che risponda alle esigenze che si sono evidenziate nel tempo sia fondamentale per il comparto agricolo. Da tempo sosteniamo che, indipendentemente dalle aree, delle infrastrutture all’avanguardia siano ...