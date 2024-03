Il supermercato dentro di noi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 5 marzo 2024) Molte persone vivono una disregolazione nella comunicazione bidirezionale tra intestino e cervello. Disregolazione vuol dire che la comunicazione tra cervello e intestino non si ha. Noi non ci accorgiamo di questo scenario biologico. Non si sta bene, ma non ci pensiamo perché non si conoscono gli effetti della qualità del cibo che mangiamo. Cervello e Intestino sono i due organi che possiedono il più grande numero di neuroni nel nostro organismo. Quando pensiamo all’intestino, immaginiamo un “tubo” un contenitore vuoto che noi riempiamo con il cibo quotidiano. Pensare così e’ riduttivo. Dobbiamo spostare la nostra attenzione dal VUOTO alla PARETE intestinale che registra e processa, assorbe gli alimenti ingeriti. La parete del lungo “canale” intestinale e’ un ORGANO capace di condizionare l’intero nostro organismo, cervello compreso. Dove passa il cibo lascia il suo segno sulla parete ...