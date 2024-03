Il suo programma da oggi chiamatelo così | Selvaggia Lucarelli stronca Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Chiara Ferragni da? Un monologo, un nonsense, più che un'intervista. Inutile ricordare qui le valanghe di critiche ricevute dadopo il colloquio con l'influencer, sui social si è scatenata una vera e propria tempesta. Esul Fatto Quotidiano ha rincarato la dose: "Ospite di CTCF, daevidente acronimo di “Coccola Tanto Chiara Ferragni”, l'influencer cremonese ha spiegato in via definitiva come sia potuta arrivare al successo che ha preceduto l'affare Pandoro: non si era saggiamente (quasi) mai concessa alle interviste. E in effetti è uscita malconcia perfino dall'intervista di, dunque non esattamente un interrogatorio a Guantanamo con privazioni del sonno e sale sulla lingua", è ...