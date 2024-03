(Di martedì 5 marzo 2024) Un gravestradale (sull'autostrada A21) in provincia di Cremona, una famiglia ferita e in difficoltà, uneroe. Il padre ha perso il controllo della...

Il soccorritore Andrea Gatti si prende cura del neonato ferito in un incidente: «Sono papà da poco, come tenessi in braccio mia figlia»: Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Andrea Gatti, il soccorritore eroe Tra i soccorritori c'era anche Andrea Gatti, 34enne di ...corriereadriatico

Neonato salvato in autostrada sull’A21: l’eroico gesto di un soccorritore neopapà: Un soccorritore, neopapà, ha offerto un salvataggio commovente a un neonato ferito in un incidente, un gesto che rievoca l'amore paterno.baritalianews

Il soccorritore che si è preso cura del neonato ferito in un incidente: “Sembrava di tenere in braccio mia figlia”: "Sono diventato papà da poco e mi sembrava quasi di tenere in braccio mia figlia": a dirlo è stato Andrea Gatti, il soccorritore di 34 anni ...fanpage