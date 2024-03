Il senso delle istituzioni E le parole a caso di Donzelli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 marzo 2024) L’indebolimento di una democrazia comincia con l’abusoe dei dettami costituzionali. Accade così, in qualsiasi parte del mondo. Quando il linguaggio si svuota di significato per diventare solo luogo di propaganda si sedimenta una pericolosa abitudine a soprassedere le gravità e le falsità che vi sono contenute.dice di non ritenere “democratica” l’opposizione al governo. Siamo sicuri che si tratti solo di uso spregiudicato? Mai stanco di difendere la sua capa Giorgia Meloni il deputato di Fratelli d’Italia Giovanniè intervenuto sulledella presidente del Consiglio che quasi tutti hanno inteso come un attacco frontale nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alle note manganellate ...