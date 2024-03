Il seme del coraggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) In un torrido pomeriggio estivo dei nostri tempi, un chirurgo e un infermiere cercano di salvare una vita. Immagine creata da Sandra Rizza. UNTITLED (2024) tecnica mista su cartoncino 21×14,8cm. CHIRURGO Quaranta millimetri, anzi vai con quarantacinque il battito è buono. INFERMIERE Fatto. CHIRURGO Antibiotico in flebo! ché già si sta infettando, guarda. Dai campione fai la ninna che ora ti ricuciamo tutto. IINFERMIERE Antibiotico in flebo. CHIRURGO Garza. INFERMIERE Un mese di degenza e sarai più forte di prima, ti riempiamo di morfina che neanche un dolorino… CHIRURGO Questo filo di sutura non mi piace dammi l’altro. Grazie. Tampona che non vedo niente. INFERMIERE Ok. CHIRURGO Devi esercitare una pressione maggiore. INFERMIERE Ok. CHIRURGO Eh, niente…L egatura. INFERMIERE Ok. CHIRURGO Clip. INFERMIERE Clip. ORGULLO Anche se mi avete fatto l’anestesia totale vi sento. Ok ...