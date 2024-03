Il ruolo dell' Intelligence per la sicurezza globale | iniziativa promossa dal Rotary Presila Cosenza est

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 5 marzo 2024) In occasione del Mese rotariano per la Costruzionea Pace e la Prevenzione dei Conflitti, promosso dalest, si è tenuto un convegno sul tema “tra guerra e pace”, al quale hanno aderito i ClubNord; Florence San Giovanni in Fiore; San Marco Argentano Valle’Esaro Centenario; Rende; Rogliano Valle del Savuto; Mendicino Serre Cosentine. A tenere...