(Di martedì 5 marzo 2024) Universal Pictures ha condiviso online ildelIl, ilprogettoAnimation. Universal Pictures ha condiviso il primodelIl, il progettoAnimation in arrivo prossimamente sul grande schermo. Nel video si assiste all'arrivo di unin un'area abitata solo da animali, dove il protagonista inizia ad avvicinarsi, scoprire e immergersi totalmente nella natura, stringendo amicizie e legami che gli fanno provare nuove emozioni. Di cosa parla ilAnimation ha ...

Prossimamente al cinema questo nuovo film animato della DreamWorks tratto dall'omonimo best seller per ragazzi di Peter Brown. Alla regia il Chris Sanders di ... (comingsoon)

Il robot selvaggio: il trailer del nuovo film animato targato DreamWorks: Universal Pictures ha condiviso online il trailer del film animato Il robot selvaggio, il nuovo progetto targato DreamWorks Animation.movieplayer

The Wild robot, un robot adorabile e selvaggio nel trailer del film con Pedro Pascal!: Ed ecco che è in arrivo l'ennesimo film animato tratto da un testo letterario. Stiamo parlando di The Wild robot, la pellicola prodotta da DreamWorks Animation e distribuita da Universal Pictures che ...cinema.everyeye

Il robot selvaggio: il trailer del film d’animazione con Lupita Nyong’o e Pedro Pascal: Il robot selvaggio è una storia emozionante sulla scoperta di sé stessi, un’emozionante analisi sul legame tra tecnologia e natura, una commovente esplorazione di cosa significhi essere vivi e ...cinematographe