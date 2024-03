Il ribaltone sfuma per sole 340 schede | L’ente deve ascoltare di più i Comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Per poco più di 300 voti non è riuscito a portare a casa il risultato, ma Gianpiero Bocca, il candidato di centrosinistra (Brianza Rete comune), è "comunque soddisfatto". "Ho già fatto i complimenti a Luca Santambrogio – dice –, ora torno a fare il sindaco di Cesano Maderno e metto a disposizione la mia esperienza e quella di Rete comune. Spero che per il futuro Santambrogio sappia leggere i segnali inviati dai, in particolare rispetto alla tratta D di Pedemontana, che ascolti il territorio, per scelte condivise e non imposte". L’autostrada della discordia è stata uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Brianza Rete comune: "Ai territori del Vimercatese – aveva detto Bocca alla vigilia del voto – serve una Provincia che promuova e sostenga analisi e iniziative a supporto delle azioni deie dei cittadini, contro un ...