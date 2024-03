(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 5 marzo 2024 – Non solo lusso sfrenato e vite dispendiose: una larga parte di lombardi si è contraddistinta, nel 2023, per generosità e parsimonia, attenti soprattutto ai più. È questo il bilancio finale del progetto “” organizzato da Lions International che hato a servire oltre undiai piùgrazie a quasi 571 tonnellate di cibo raccolto e recuperato. Il merito è anche dei volontari di oltre 70 associazioni, attive tra Bergamo, Brescia e Mantova, che si sono adoperati in prima persona per la buona causa, i cui dati sono stati presentati oggi al Pirellone dall'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi. Il progetto Il progetto è nato nel 2019 per iniziativa del Lions Club International che ha ...

Il “recupero alimentare” della Lombardia porta a un milione di pasti per i bisognosi: Nella regione nel 2023 sono state recuperate 571 tonnellate di cibo che ha consentito di aiutare le persone in difficoltà ...ilgiorno

“Noi non sprechiamo”, Fiumicino si schiera per una corretta educazione alimentare: Presentato oggi il Progetto di educazione alimentare “Noi non Sprechiamo”, presso l’aula consiliare di Fiumicino, curato in sinergia tra amministrazione comunale, ASL, “Progetto tirreno Echo Schools e ...terzobinario

Lombardia: Beduschi, 'in 2023 recuperate 571 tonnellate cibo, oltre 1 mln pasti in più': Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Oltre un milione di pasti. E' quanto è stato possibile servire, nel 2023, a persone che ne avevano bisogno, grazie a oltre 571 tonnellate di cibo raccolto e recuperato. At ...lagazzettadelmezzogiorno