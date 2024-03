Il rapporto Onu che conferma le violenze di Hamas contro le donne

(Di martedì 5 marzo 2024) Presentando il suopresso la sede delle Nazioni Unite a New York, Pramila Patten, Rappresentante delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, ha affermato che esiston... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 4 marzo ha rivelato prove di violenze sessuali commesse in più luoghi durante l'attacco del 7 ottobre condotto ... (today)

La missione ha verificato le prove di alcune Violenze , perpetrate da Hamas durante l'attacco di ottobre e da Israele in Cisgiordania . Ha chiesto a Israele di ... (wired)

La denuncia dell'ONU in una nuova indagine: " stupri e violenze sessuali da Hamas sugli ostaggi e le vittime dell'attacco del 7 ottobre. In almeno due casi la ... (fanpage)

Israele, 'bene il primo rapporto Onu sugli stupri del 7 ottobre': Israele accoglie con favore il riconoscimento definitivo da parte delle Nazioni Unite del fatto che Hamas abbia commesso crimini sessuali il 7 ottobre nell'importante rapporto pubblicato dal ...ansa

Al Trianon Viviani si “celebra” la Donna: Napoli - In occasione della giornata internazionale della Donna, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, il Trianon Viviani promuove “ Alle donne la libertà costa ”, due giorni di incontri per fare il punto ...irpinia24

L'INIZIATIVA - “Alle donne la libertà costa”, al Trianon Viviani si “celebra” la Donna giovedì 7 e venerdì 8 marzo: Secondo il rapporto annuale stilato dal Fondo Onu per la Popolazione (Unfpa), in media le donne nel mondo godono del 75% di diritti in meno rispetto agli uomini». Secondo la popolare artista «abbiamo ...napolimagazine