Il rabbino Ellen Bernstein | che vedeva l’ecologia come opera di Dio | muore a 70 anni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 5 marzo 2024) Il ricordo delche ha coniugato ecologia e spiritualità, è scomparso all’età di 70. La sua visione innovativa ha influenzato il movimento ambientalista ebraico. Il suo impegno perebraica: Fondatrice di Shomrei Adamah nel 1988,ha promosso il rispetto per la terra attraverso studi, conferenze e scritti. Ha portato una nuova interpretazione alle tradizioni ebraiche, mettendo in luce la connessione tra uomo e natura. Il messaggio di speranza attraverso la natura: Nel suo libro “Toward a Holy Ecology”, ha sottolineato l’importanza di amare e identificarsi con il mondo naturale per soluzioni L'articolo proviene da News Nosh.