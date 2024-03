Il preside del liceo Parini di Milano | “Il picchetto per occupare la scuola è un gesto fascista”

Questa volta la bomba la fa esplodere la Bbc: un altro scandalo investe la Formula 1, che ormai fa parlare di sé più per i giochi di potere che per lo ... (ilfattoquotidiano)

Claudio Santori e la storia del Liceo Scientifico "Francesco Redi": Ha conseguito la Maturità classica al Liceo Petrarca nel 1962 e si è laureato in Lettere classiche a Firenze, con una tesi sulla Polifonia rinascimentale. È stato preside del Liceo Redi fino al 2010.lanazione

Ecco i cronisti in classe della IV A: Gli studenti e insegnanti della scuola, guidati dal preside Cristiano Rossi, si distinguono per il loro impegno e dedizione nell'ambito dell'istruzione.lanazione

Inps e Inail, ecco i cda. Ora è sfida tra FI e FdI per i direttori generali: Se si guarda alle presidenze (ancora non operative) l’Inps è finita in quota Lega: Gabriele Fava, giuslavorista stimato da Giancarlo Giorgetti. L’Inail invece è in quota Fratelli d’Italia: Fabrizio ...repubblica

Occupazione al Parini, il preside Barella: "Io dormo qui, ma sono deluso. Abbiamo dato libertà ai ragazzi": Trascorrerà le prossime notti allo storico liceo classico di Milano, tra saggi di filosofia e Bob Dylan. Momenti di tensione, poi l’accordo: "I test Invalsi verranno recuperati. Ragazzi, non perdete t ...ilgiorno

Prof colpisce in testa studente del liceo Parini a Milano con l'ombrello durante l'occupazione: la reazione: Un prof colpisce uno studente con l'ombrello durante l'occupazione del Parini, il preside minimizza: "Dispiace, magari è stato insultato" ...notizie.virgilio