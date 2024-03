(Di martedì 5 marzo 2024) La variazione acquisita del Pil per il, cioè quella che si avrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno, è pari a +0,2%. Lo comunica l'Istat diffondendo le stime sui conti economici trimestrali nel quarto trimestre 2023. Nella stima diffusa il 30 gennaio la crescita acquisita era pari a +0,1%. Nel quarto trimestre del 2023 il prodotto interno lordo...

11.05 In rialzo a +0,2% rispetto al +0,1% della stima precedente la variazione acquisita del Pil per il 2024 , quella che si avrebbe con una variazione ... (televideo.rai)

Il Pil acquisito per il 2024 rivisto a +0,2%, in lieve rialzo: La variazione acquisita del Pil per il 2024, cioè quella che si avrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno, è ...gazzettadelsud

Gas, Vitol sta per acquisire Adriatic Lng, il maggiore terminale di importazione di gnl in Italia. La prelazione di Snam: La società di stoccaggio energetico VTTI, sostenuta da Vitol, gruppo olandese che commercializza materie prime, è vicina all'acquisizione di una quota di maggioranza del più grande terminale di ...milanofinanza

Spesa pubblica enorme distribuita a pioggia: Il Presidente uscente della Commissione UE, Ursula von der Leyen (un gigante in confronto ai suoi insignificanti predecessori), ha commissionato a Mario Draghi uno studio sulla competitività dell'Unio ...italiaoggi