Il petrolio è in calo, a 78,44 dollari al barile: (ANSA) - ROMA, 05 MAR - Quotazioni del petrolio in calo questa mattina. Il contratto Wti con consegna ad aprile perde lo 0,4% a 78,44 dollari al barile mentre il Brent arretra dello 0,2% a 82,61 ...notizie.tiscali

Wall Street in frazionale ribasso dopo i record di venerdì: (Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, dopo i record segnati venerdì scorso, che termina con un calo dello 0,25% sul Dow Jones, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che archivia la ...teleborsa

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo in scia a Wall Street. Prezzi del petrolio giù per il secondo giorno: Anche i futures statunitensi flettono. Pmi dell’Eurozona e pil del quarto trimestre del 2023 dell’Italia finali sotto la lente. Le preoccupazioni per le prospettive della domanda cinese spingono al ri ...milanofinanza

Il petrolio chiude in calo a New York a 78,63 dollari: Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,68% a 78,63 dollari al barile.quotidiano

Borsa: Europa fiacca con Wall Street, a Milano male Ferrari: Avanzano i titoli di Stato, con il Btp che riduce di 3 punti base i suoi rendimenti, al 3,84%, e di altrettanto lo spread con il Bund, in calo a 143 punti base. Poco mosso il petrolio, con il Wti che ...ansa