Il perimetro dell’eco-ansia e i campanelli d’allarme da non sottovalutare

(Di martedì 5 marzo 2024) Isolare ildi quello che si può definire con il termine eco-non è semplice: sia perché questo disturbo non è ancora ufficialmente riconosciuto dall’American Psychological Association – viene piuttosto catalogato come una risposta legittima nei confronti di un tema sicuramente molto presente nelle nostre vite come quello degli effetti dei cambiamenti climatici – e poi perché non è semplice scorporare quello che è eco-datout court. «Rispetto ad altri tipi di fobie, l’eco-non è ancora stata codificata, anche se ultimamente è un fenomeno sempre più attenzionato da parte delle alte sfere che si occupano di psicologia e psicoterapia, perché in molti casi è tanto forte da provocare sintomatologia fisica», spiega a Linkiesta Martina Migliore, psicoterapeuta e direttrice ...